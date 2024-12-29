Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили ход дела о авиакрушении у Актау

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым расследование авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Сегодня председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин провёл телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджанской Республики К. Б. Алиевым. Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» в районе города Актау Республики Казахстан», — говорится в сообщении.