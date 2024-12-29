Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили ход дела о авиакрушении у Актау
Александр Бастрыкин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым расследование авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Сегодня председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин провёл телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджанской Республики К. Б. Алиевым. Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» в районе города Актау Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Известно, что речь шла о привлечении российских специалистов к следственно-оперативными группами Азербайджана и Казахстана. Бастрыкин пояснил, что уже задействованы лучшие эксперты в области авиапроисшествий. В итоге был намечен план совместной работы органов.
Напомним, утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане рухнул самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.