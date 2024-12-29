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29 декабря, 09:13

Закусывать надо! Врач назвал лучший способ борьбы с похмельем

Врач Неронов: Для борьбы с похмельем важно плотно поесть

Чтобы новогоднее застолье не обернулось сильнейшим похмельем, важно пить в меру и только качественный алкоголь. Однако лучшим способом борьбы против негативного состояния является приём пищи до начала распития спиртных напитков. Выбирать следует продукты с высоким содержанием жиров и белков, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

«Такие продукты замедляют усвоение алкоголя. А во время застолья не забывайте перекусывать, лучше фруктами, овощами или белковой пищей. Это поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — отметил доктор медицинских наук.

Параллельно с крепкими напитками нужно пить воду, можно даже чередовать, уверен собеседник РИАМО. Это необходимо для борьбы с обезвоживанием организма, по той же причине следует отказаться от солёных закусок. Также эксперт призвал не смешить разные алкильные напитки и соблюдать темп.

«Темп тоже важен: пейте медленно, чтобы организм успевал справляться с алкоголем. И, конечно, постарайтесь выспаться. Сон — лучшее средство для восстановления после бурного вечера», — заключил врач.

Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним
Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним

Ранее врач опровергла популярные мифы о борьбе с похмельем. Тем временем россияне рассказали, что будут пить в новогоднюю ночь. А экстрасенс объяснила Life.ru, как избежать похмелья с помощью заговора. Кроме того, россиян предупредили об усиливающей похмелье новогодней привычке.

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Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
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