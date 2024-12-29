Закусывать надо! Врач назвал лучший способ борьбы с похмельем

Чтобы новогоднее застолье не обернулось сильнейшим похмельем, важно пить в меру и только качественный алкоголь. Однако лучшим способом борьбы против негативного состояния является приём пищи до начала распития спиртных напитков. Выбирать следует продукты с высоким содержанием жиров и белков, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

«Такие продукты замедляют усвоение алкоголя. А во время застолья не забывайте перекусывать, лучше фруктами, овощами или белковой пищей. Это поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — отметил доктор медицинских наук.

Параллельно с крепкими напитками нужно пить воду, можно даже чередовать, уверен собеседник РИАМО. Это необходимо для борьбы с обезвоживанием организма, по той же причине следует отказаться от солёных закусок. Также эксперт призвал не смешить разные алкильные напитки и соблюдать темп.