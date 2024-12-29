Минимализм и экологичность: Россиянам рассказали о дизайнерских трендах Нового года
РИА «ФедералПресс»: Современный новогодний декор должен быть экологичным
Если вы ещё не украсили квартиру к Новому году или совсем не против переделать всё, то вам помогут советы от дизайнеров. Они полагают, что современный праздничный декор должен отличаться экологичностью. Кроме того, в тренде сегодня минимализм и тёплые оттенки.
А вот от обилия блеска и пластикового декора в интерьере лучше отказаться, рекомендует РИА «ФедералПресс». По данным издания, для украшения квартиры прекрасно подойдут деревянные игрушки, текстильные гирлянды и свечи из натурального воска.
«Также актуальны идеи по зонированию пространства. Например, можно выделить отдельный «уголок праздника» с мини-ёлкой, уютными пледами и подушками. Это создаст атмосферу уюта без перегрузки пространства», — советуют эксперты.
Тарологи тоже подготовили рекомендации для россиян. Они уверены, что для идеального праздника необходимы символы Нового года, который на сей раз пройдёт под покровительством Зелёной Деревянной Змеи. Мистики подчеркнули, что фигурки или изображения символа года помогут приманить удачу.
Ранее Life.ru составил подробный гид, как выбрать лучшую живую ёлку. Также россиянам рассказали, как устроить праздник в стиле СССР и проникнуться тёплой ностальгией. Кроме того, юрист редупредил о штрафе и уголовке за новогодние украшения в подъезде. А ещё названы опасные для собак и кошек новогодние украшения.
Life.ru