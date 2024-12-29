Минимализм и экологичность: Россиянам рассказали о дизайнерских трендах Нового года

Если вы ещё не украсили квартиру к Новому году или совсем не против переделать всё, то вам помогут советы от дизайнеров. Они полагают, что современный праздничный декор должен отличаться экологичностью. Кроме того, в тренде сегодня минимализм и тёплые оттенки.

А вот от обилия блеска и пластикового декора в интерьере лучше отказаться, рекомендует РИА «ФедералПресс». По данным издания, для украшения квартиры прекрасно подойдут деревянные игрушки, текстильные гирлянды и свечи из натурального воска.

«Также актуальны идеи по зонированию пространства. Например, можно выделить отдельный «уголок праздника» с мини-ёлкой, уютными пледами и подушками. Это создаст атмосферу уюта без перегрузки пространства», — советуют эксперты.