Трое пострадавших в авиакатастрофе под Актау выписаны из больниц

Три человека, которое пострадали в авиакатастрофе под Актау, выписаны из больниц. Лечение в стационарах продолжают шесть пациентов, состояние троих из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолёта в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым», — сказал Кузнецов журналистам.