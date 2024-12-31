Трое пострадавших в авиакатастрофе под Актау выписаны из больниц
Три человека, которое пострадали в авиакатастрофе под Актау, выписаны из больниц. Лечение в стационарах продолжают шесть пациентов, состояние троих из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолёта в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым», — сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что еще трое человек, среди которых ребёнок, находятся в состоянии средней тяжести. Кузнецов подчеркнул, что пациенты получают всё необходимое лечение.
Как сообщал Life.ru, лайнер Embraer E-190 авиакомпании AZAL потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт направлялся из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. 29 пассажиров выжили. Чёрные ящики самолёта отправлены для расшифровки в Бразилию.
Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint