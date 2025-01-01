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Регион
31 декабря, 23:31

Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Мишустин: Сплочение общества позволяет решать важнейшие государственные задачи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан страны с наступившим Новым годом и Рождеством, подчеркнув, что единство общества позволяет успешно справляться с любыми вызовами и решать ключевые государственные задачи. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте правительства.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Эти светлые и всеми любимые праздники мы ждём с особым волнением, подводим итоги, с надеждой думаем о будущем, загадываем заветные желания. Уходящий год ещё раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты», — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что совместными усилиями народ России укрепляет свою страну. Он пожелал россиянам, чтобы 2025 год принёс реализацию поставленных целей, исполнение желаний и открытие новых перспектив, а также крепкого здоровья, счастья, благосостояния и тепла в семейном кругу.

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Также россиян с Новым годом поздравил и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, а министр обороны страны Андрей Белоусов обратился к военнослужащим. Кроме того, в полночь по московскому времени вышло традиционное обращение президента страны Владимира Путина. Ещё к москвичам обратился мэр города Сергей Собянин.

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Telegram/Правительство России

Николь Вербер
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