Желание убивать: Байден раскрыл новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане
Байден: Исполнитель атаки в Новом Орлеане записал видео незадолго до теракта
Человек, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, за несколько часов до атаки опубликовал в социальных сетях видео с угрозами. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления из загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), которое транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.
«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет. <…> ФБР также проинформировало меня о том, что за несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео, где указал, что был вдохновлён ИГИЛ* и выразил желание убивать», — сообщил Байден.
Американский лидер поблагодарил службы экстренного реагирования и правоохранителей за оперативные действия, которые предотвратили дальнейшие жертвы.
Напомним, инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь, ликвидировав нападавшего. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 15 человек.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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