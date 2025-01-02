Желание убивать: Байден раскрыл новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Человек, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, за несколько часов до атаки опубликовал в социальных сетях видео с угрозами. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления из загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), которое транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет. <…> ФБР также проинформировало меня о том, что за несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео, где указал, что был вдохновлён ИГИЛ* и выразил желание убивать», — сообщил Байден.