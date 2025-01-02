Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 03:05

Желание убивать: Байден раскрыл новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Байден: Исполнитель атаки в Новом Орлеане записал видео незадолго до теракта

Человек, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, за несколько часов до атаки опубликовал в социальных сетях видео с угрозами. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления из загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), которое транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет. <…> ФБР также проинформировало меня о том, что за несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео, где указал, что был вдохновлён ИГИЛ* и выразил желание убивать», — сообщил Байден.

Американский лидер поблагодарил службы экстренного реагирования и правоохранителей за оперативные действия, которые предотвратили дальнейшие жертвы.

Байден: США проверяют связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане
Байден: США проверяют связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане

Напомним, инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь, ликвидировав нападавшего. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 15 человек.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar