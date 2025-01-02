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2 января, 04:03

Росавиация сообщила о снятии ограничений в пяти аэропортах России

Временные ограничения на полёты, введённые ранее для обеспечения безопасности гражданской авиации, сняты в аэропортах Саратова, Пензы и Саранска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Полёты были разрешены в 02:00 мск 2 января.

Примерно через полтора часа ограничения также были сняты в аэропорту Ульяновска. Ещё ранее около двух часов ограничения действовали в аэропорту Калуги. Аналогичные меры вводились в Казани, где они были отменены к 05:00 мск.

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Напомним, ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели вечером 1 января. Позднее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Казани. По предварительным данным, причиной послужила угроза атаки БПЛА. В ночь с 1 на 2 января угроза атаки беспилотников была объявлена в Тульской области. В Белгородской области вследствие налёта дронов пострадали два человека.

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Telegram / Kazan International Airport

Анатолий Цейко
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