Росавиация сообщила о снятии ограничений в пяти аэропортах России
Временные ограничения на полёты, введённые ранее для обеспечения безопасности гражданской авиации, сняты в аэропортах Саратова, Пензы и Саранска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Полёты были разрешены в 02:00 мск 2 января.
Примерно через полтора часа ограничения также были сняты в аэропорту Ульяновска. Ещё ранее около двух часов ограничения действовали в аэропорту Калуги. Аналогичные меры вводились в Казани, где они были отменены к 05:00 мск.
Напомним, ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели вечером 1 января. Позднее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Казани. По предварительным данным, причиной послужила угроза атаки БПЛА. В ночь с 1 на 2 января угроза атаки беспилотников была объявлена в Тульской области. В Белгородской области вследствие налёта дронов пострадали два человека.
Telegram / Kazan International Airport