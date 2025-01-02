Росавиация сообщила о снятии ограничений в пяти аэропортах России

Временные ограничения на полёты, введённые ранее для обеспечения безопасности гражданской авиации, сняты в аэропортах Саратова, Пензы и Саранска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Полёты были разрешены в 02:00 мск 2 января.

Примерно через полтора часа ограничения также были сняты в аэропорту Ульяновска. Ещё ранее около двух часов ограничения действовали в аэропорту Калуги. Аналогичные меры вводились в Казани, где они были отменены к 05:00 мск.