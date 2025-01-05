В Крыму очистили от мазута более 8 километров побережья Опукского заповедника

Спасатели и добровольцы устранили загрязнения мазутом на побережье Опуского заповеденика в Крыму, протяжённостью свыше 8 километров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Крыму накануне выявлены два факта незначительного загрязнения берега. За сутки очищено свыше 8 километров. На месте работают более 200 человек и 54 единицы техники. <...> Продолжаются работы по очистке береговой линии <...> в районе природного заповедника «Опукский» общей протяжённостью 4,6 км», — проинформировали в ведомстве чрезвычайных ситуаций.