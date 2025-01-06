Россияне должны отомстить Владимиру Зеленскому, который заявил о презрении ко всему российскому народу в интервью блогеру Лексу Фридману, после его окончательного отстранения от должности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, можно критиковать властей страны, но не следует обобщать это на весь народ, как это делает Зеленский. Зампред Совбеза подчеркнул, что можно осуждать армию, правителей, политические партии и бизнес, но не всех граждан. Это правило применимо даже к фашистской Германии. Медведев отметил, что существовал принцип: нацисты – это преступники, но ненавидеть весь народ неправильно.