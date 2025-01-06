«Зелёная тварь!» Медведев потребовал кары для Зеленского за слова о презрении к народу России
Медведев: Россияне должны отомстить Зеленскому после его отстранения
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, paparazzza
Россияне должны отомстить Владимиру Зеленскому, который заявил о презрении ко всему российскому народу в интервью блогеру Лексу Фридману, после его окончательного отстранения от должности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, можно критиковать властей страны, но не следует обобщать это на весь народ, как это делает Зеленский. Зампред Совбеза подчеркнул, что можно осуждать армию, правителей, политические партии и бизнес, но не всех граждан. Это правило применимо даже к фашистской Германии. Медведев отметил, что существовал принцип: нацисты – это преступники, но ненавидеть весь народ неправильно.
«Зелёная тварь заявила, что она «презирает весь российский народ». Понятно, и «весь российский народ презирает» ублюдка. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал Медведев у себя на странице в «ВКонтакте».
Даже на Украине уже признали, что из-за Зеленского страдает полмира. В Раде считают, что перекрытием газа он обличил свою истинную сущность, доказывающую, что ему плевать на интересы Европы. Кроме того, его нежелание идти на мир с Россией и бесконечная мобилизация в стране привели к миллионам жертв. Только за 2024 год Украине удалось набрать в армию около 200 тысяч человек. Но, видимо, экс-комик потихоньку начал осознавать безысходность своей ситуации, поэтому заявил о возможности переговоров с «русскими».