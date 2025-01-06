Не Абхазия: Названы главные поставщики мандаринов в Россию
Руспродсоюз: Турция и ЮАР стали главными поставщиками мандаринов в Россию
По итогам 2024 года Турция и ЮАР стали главными поставщиками мандаринов в Россию, выяснило РИА «Новости» после изучения открытых данных «Руспродсоюза». На третьей строчке расположился Египет, далее следует Китай. Любимые россиянами абхазские мандарины заняли лишь пятое место в общей доле импорта.
Согласно статистике, на долю Турции приходится 36% импорта или 126 тысяч из 320 тысяч тонн мандаринов, ввезённых в Россию за минувший год. ЮАР закрыла 17% рынка, Египет — на два процента меньше. За КНР осталось 11% импортных фруктов. Абхазия поставила РФ лишь 8% цитрусовых. В десятку крупнейших поставщиков также вошли Марокко, Грузия, Аргентина, Пакистан и Израиль.
«Суммарно снижение импорта мандаринов составило 67 тысяч тонн, тогда как прирост — почти 50 тысяч тонн. Кроме Турции и Марокко импорт снизился из, например, Египта, Пакистана, Израиля, Азербайджана и Уругвая. А кроме КНР вырос из Аргентины, Грузии, ЮАР и Киргизии», — выяснили аналитики.
Примечательно, что самими дорогими мандаринами среди главных поставщиков оказались египетские — 112 рублей за кг по итогам первых девяти месяцев 2024 года против 78 рублей годом ранее. Дешевле всего россиянам обошлись цитрусовые из Марокко — 40 рублей за кг. Средняя цена фруктов составила 85 рублей за кг.
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Kandinsky 3.1 / Life.ru