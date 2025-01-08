Позарившийся на Гренландию Трамп получил жёсткий ответ из МИД Франции
МИД Франции предупредил Трампа о недопустимости атак на ЕС
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Евросоюз не позволит никакому государству атаковать свои суверенные границы. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о присоединии Гренландии к Штатам.
«Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы», — подчеркнул глава МИД Франции.
Он добавил, что Европа — сильный континент, однако ЕС должен принять дополнительные шаги для своего усиления. Кроме того, дипломат отметил, что мы живём в эпоху «закона сильнейшего», однако выразил сомнение, что США при Трампе будут завоёвывать Гренландию.
Очевидно, что Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию. Политик даже перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии. В свою очередь, власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании. Трамп тоже призвал Данию отказаться от Гренландии.