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8 января, 12:16

Позарившийся на Гренландию Трамп получил жёсткий ответ из МИД Франции

МИД Франции предупредил Трампа о недопустимости атак на ЕС

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Евросоюз не позволит никакому государству атаковать свои суверенные границы. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о присоединии Гренландии к Штатам.

«Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы», — подчеркнул глава МИД Франции.

Он добавил, что Европа — сильный континент, однако ЕС должен принять дополнительные шаги для своего усиления. Кроме того, дипломат отметил, что мы живём в эпоху «закона сильнейшего», однако выразил сомнение, что США при Трампе будут завоёвывать Гренландию.

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Очевидно, что Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию. Политик даже перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии. В свою очередь, власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании. Трамп тоже призвал Данию отказаться от Гренландии.

Борис Эльфанд
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