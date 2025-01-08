Позарившийся на Гренландию Трамп получил жёсткий ответ из МИД Франции

Евросоюз не позволит никакому государству атаковать свои суверенные границы. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о присоединии Гренландии к Штатам.

«Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы», — подчеркнул глава МИД Франции.