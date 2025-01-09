В Кремле призвали к объективному расследованию крушения самолёта в Казахстане

РФ заинтересована в том, чтобы расследование авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане было проведено объективно и непредвзято. Органы следствия уже приступили к работе, сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.