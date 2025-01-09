В Кремле призвали к объективному расследованию крушения самолёта в Казахстане
Песков: РФ интересует объективное расследование авиакатастрофы под Актау
РФ заинтересована в том, чтобы расследование авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане было проведено объективно и непредвзято. Органы следствия уже приступили к работе, сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Даны необходимые поручения следственных органам <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — заявил официальный спикер Кремля.
Напомним, самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалёку от аэропорта Актау в Казахстане. Борт следовал по маршруту Баку — Грозный. В катастрофе погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Чёрные ящики с борта самолёта были переданы в Бразилию для расшифровки. 7 января СМИ сообщили, что этот процесс был завершён.
Life.ru