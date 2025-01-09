Знаменитый пловец лишился всех своих олимпийских медалей из-за пожара в Калифорнии

Знаменитый американский пловец Гэри Холл-младший потерял десять олимпийских медалей в результате мощного лесного пожара в Калифорнии. Как сообщил в соцсетях его отец Гэри Холл-старший, спортсмен лишился пяти золотых, трёх серебряных и двух бронзовых наград.

Также при ЧП были утрачены семейные реликвии. Сам Холл-младший успел спастись, забрав из дома собаку, инсулин и несколько картин. В сгоревшем доме в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс он учил детей плаванию. Сейчас пятикратный олимпийский чемпион находится в Сан-Диего.

Гэри Холлу-младшему 50 лет. Он выиграл два золота на Олимпиаде-1996 в Атланте (эстафеты 4 по 100 м вольным стилем и комбинированная), две награды высшей пробы в Сиднее-2000 (комбинированная эстафета 4 по 100 м и 50 м в/с), а также завоевал золото в Афинах в 2004 году (50 м в/с). Также Холл-младший является трёхкратным чемпионом мира.