Россия не позволит: В Дании хотят попросить Москву защитить Гренландию от США
Депутат Хенге: Дании понадобится помощь России для защиты Гренландии от Штатов
Датский парламентарий Карстен Хенге. Обложка © Wikipedia.org / William Vest-Lillesoe
Дания может обратиться за помощью к России, если Штаты пойдут на эскалацию и проявят агрессию, чтобы аннексировать Гренландию. Об этом в социальной сети заявил датский депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге. Позже он удалил этот пост.
«В ситуации крайней эскалации и напряжённости нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — говорилось в его сообщении.
Как именно в его понимании Россия будет останавливать потенциальную аннексию Гренландии Штатами, депутат не уточнил. А через два часа после публикации пост пропал.
Напомним, недавно избранный президент Штатов Дональд Трамп заявил, что после инаугурации займётся присоединением к США Канады (в качестве 51-го штата) и Гренландии, которая входит в состав Дании. Своё намерение он аргументировал желанием обеспечить национальную безопасности страны, а также ослабить позиции России и Китая. В Оттаве амбициозному республиканцу сразу же дали публичный отказ. А власти Гренландии сперва тоже отказались, но потом передумали и заявили, что готовы обсуждать с Трампом эту тему.