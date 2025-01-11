Россия не позволит: В Дании хотят попросить Москву защитить Гренландию от США

Дания может обратиться за помощью к России, если Штаты пойдут на эскалацию и проявят агрессию, чтобы аннексировать Гренландию. Об этом в социальной сети заявил датский депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге. Позже он удалил этот пост.

«В ситуации крайней эскалации и напряжённости нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — говорилось в его сообщении.