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11 января, 17:44

Россия не позволит: В Дании хотят попросить Москву защитить Гренландию от США

Депутат Хенге: Дании понадобится помощь России для защиты Гренландии от Штатов

Датский парламентарий Карстен Хенге. Обложка © Wikipedia.org / William Vest-Lillesoe

Датский парламентарий Карстен Хенге. Обложка © Wikipedia.org / William Vest-Lillesoe

Дания может обратиться за помощью к России, если Штаты пойдут на эскалацию и проявят агрессию, чтобы аннексировать Гренландию. Об этом в социальной сети заявил датский депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге. Позже он удалил этот пост.

«В ситуации крайней эскалации и напряжённости нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — говорилось в его сообщении.

Как именно в его понимании Россия будет останавливать потенциальную аннексию Гренландии Штатами, депутат не уточнил. А через два часа после публикации пост пропал.

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Напомним, недавно избранный президент Штатов Дональд Трамп заявил, что после инаугурации займётся присоединением к США Канады (в качестве 51-го штата) и Гренландии, которая входит в состав Дании. Своё намерение он аргументировал желанием обеспечить национальную безопасности страны, а также ослабить позиции России и Китая. В Оттаве амбициозному республиканцу сразу же дали публичный отказ. А власти Гренландии сперва тоже отказались, но потом передумали и заявили, что готовы обсуждать с Трампом эту тему.

Юрий Лысенко
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