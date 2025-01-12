США скоро начнут всерьёз заявлять о контактах с инопланетянами из-за пожаров в Калифорнии и Лос-Анджелесе, заявил председатель международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов. Эксперт полагает, что Америка будет героизировать себя при помощи упоминаний о внеземных цивилизациях, из-за которых якобы и происходят разные катаклизмы на территории Штатов. И если раньше, 40-50 лет назад, американские учёные и астрофизики говорили, что земляне пока не готовы к контактам с инопланетянами, то в 2025 году всё может измениться.

«Визит инопланетян в нашу планету, мы ожидаем, что это начнется в 2025 году. Первым местом встречи с внеземными существами и их космическими аппаратами станут конечно же Соединённые Штаты. Природные катастрофы, происходящие в стране в настоящее время, могут быть лишь предвестниками этого события. С прибытием якобы этих инопланетных существ на территорию США администрация страны попытается укрепить американский культурный империализм и восстановить свой авторитет на международной арене, вновь утвердив свое доминирование над другими государствами», — заявил Караханов в интервью с Life.ru.