Эксперт назвал пожары в Калифорнии предвестниками новых контактов с инопланетянами
Политолог Караханов: США скоро начнут прикрываться инопланетянами из-за пожаров
США скоро начнут всерьёз заявлять о контактах с инопланетянами из-за пожаров в Калифорнии и Лос-Анджелесе, заявил председатель международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов. Эксперт полагает, что Америка будет героизировать себя при помощи упоминаний о внеземных цивилизациях, из-за которых якобы и происходят разные катаклизмы на территории Штатов. И если раньше, 40-50 лет назад, американские учёные и астрофизики говорили, что земляне пока не готовы к контактам с инопланетянами, то в 2025 году всё может измениться.
«Визит инопланетян в нашу планету, мы ожидаем, что это начнется в 2025 году. Первым местом встречи с внеземными существами и их космическими аппаратами станут конечно же Соединённые Штаты. Природные катастрофы, происходящие в стране в настоящее время, могут быть лишь предвестниками этого события. С прибытием якобы этих инопланетных существ на территорию США администрация страны попытается укрепить американский культурный империализм и восстановить свой авторитет на международной арене, вновь утвердив свое доминирование над другими государствами», — заявил Караханов в интервью с Life.ru.
Связав природные бедствия со внеземными контактами штаты создадут новую PR-компанию, которая будет нацелена на позиционирование США как супердержавы. На этом Америка делает огромные деньги, уверен эксперт. Также он предположил, что в стране начнут говорить о новой эпидемии, подобной CoViD-19, которая будет передаваться преимущественно через мясные продукты. Караханов заявил, что людям необходимо повысить свою осознанность.
Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первичные данные указывали, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек. Возможной причиной возгорания назвали обрыв проводов на линии электропередач.
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