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12 января, 13:14

Пушилин оценил экологическую обстановку в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР

Пушилин: На побережье Азовского моря в ДНР выбросов мазута не выявлено

Азовское море в ДНР. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Азовское море в ДНР. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Специалисты обследовали побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике (ДНР) в связи с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, выбросов мазута не выявлено. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано», — написал он в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что всё равно вместе с главами муниципалитетов и МЧС держит руку на пульсе. По его словам, периодически эксперты будут проводить повторные мониторинги прибрежной зоны.

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Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. От разлива страдают животные, к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов. К сожалению, убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся. Глава МЧС Александр Куренков создал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море.

Дарья Нарыкова
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