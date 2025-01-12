Пушилин оценил экологическую обстановку в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР

Специалисты обследовали побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике (ДНР) в связи с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, выбросов мазута не выявлено. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано», — написал он в телеграм-канале.