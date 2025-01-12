Сформирован федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море

Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря после крушения танкеров «Волгонефть». Министр уже прибыл в Анапу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу. Федеральный оперативный штаб сформирован по поручению Президента РФ Владимира Путина», — доложили в министерстве.

В МЧС также пояснили, что министр лично проконтролирует работы по ликвидации последствий и после этого проведёт заседание правительственной комиссии, где будут выработаны наиболее эффективные меры.