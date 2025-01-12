Сформирован федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Глава МЧС создал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря после крушения танкеров «Волгонефть». Министр уже прибыл в Анапу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу. Федеральный оперативный штаб сформирован по поручению Президента РФ Владимира Путина», — доложили в министерстве.
В МЧС также пояснили, что министр лично проконтролирует работы по ликвидации последствий и после этого проведёт заседание правительственной комиссии, где будут выработаны наиболее эффективные меры.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ситуацию на побережьях Краснодарского края усугубила мелкая мазутная крошка. Летом при больших температурах она будет плавиться и создавать новую угрозу для экологии и туристов. От разлива нефтепродуктов, который произошёл в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, страдают в том числе и животные. Только за неделю число погибших дельфинов увеличилось с 30 до 60 особей. Также на Кубани пытаются помочь вымазанным в мазуте птицам, в ближайшее время планируется открыть ещё два центра по их спасению. Ситуацию в Краснодарском крае контролирует сам президент Владимир Путин, который потребовал от профильных органов ускорить работу. На данный момент режим ЧС объявлен не только в Анапе, но и в Крыму.
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