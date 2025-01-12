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12 января, 15:10

Аэропорт Пулково возобновил работу после повторного закрытия из-за непогоды

В Санкт-Петербурге возобновили приём и отправку самолётов после повторного закрытия аэропорта Пулково из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково возобновил приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале компании также уточнили, что более 100 единиц техники было задействовано в устранении последствий непогоды. Сейчас работу Пулково обеспечивают свыше 700 сотрудников.

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Напомним, ранее аэропорт Пулково был закрыт на приём и отправку воздушных судов. Взлётно-посадочную полосу заносило снегом. Позже приостановка полётов была продлена до нормализации погодных условий. Спустя некоторое время полёты всё же разрешили, однако потом снова ограничили приём и отправку авиарейсов из-за плохой погоды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Алена Пенчугина
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