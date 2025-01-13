«Как старик старика»: 91-летний экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться

В колонке для The Globe and Mail он отметил, что Канада дважды участвовала в мировых войнах до США и понесла большие потери. Кретьен также напомнил о решении канадских властей не участвовать в конфликте в Ираке, когда другие страны проявили смелость. Он охарактеризовал политику Трампа как шантаж и призвал канадские власти быть твердыми в общении с будущим президентом США.