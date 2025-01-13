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13 января, 09:02

«Как старик старика»: 91-летний экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться

Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Бывший премьер-министр Канады, 91-летний Жан Кретьен призвал избранного лидера США Дональда Трампа опомниться. Обложка © Gettyimages / Contributor, © ТАСС / Evan Vucci

Бывший премьер-министр Канады, 91-летний Жан Кретьен призвал избранного лидера США Дональда Трампа опомниться. Обложка © Gettyimages / Contributor, © ТАСС / Evan Vucci

Бывший премьер-министр Канады, 91-летний Жан Кретьен призвал избранного лидера США Дональда Трампа опомниться и прекратить необдуманные заявления о присоединении Канады к США.

В колонке для The Globe and Mail он отметил, что Канада дважды участвовала в мировых войнах до США и понесла большие потери. Кретьен также напомнил о решении канадских властей не участвовать в конфликте в Ираке, когда другие страны проявили смелость. Он охарактеризовал политику Трампа как шантаж и призвал канадские власти быть твердыми в общении с будущим президентом США.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!» — написал Кретьен.

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Напомним, что победивший на выборах в Штатах Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к США. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости.

Оксана Попова
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