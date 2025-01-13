Врач раскрыл опасные последствия болезни Пертеса, выявленной у дочери Добровольской
Врач Чернышова: Дочери Добровольской будет тяжело с болезнью Пертеса
Евгения Добровольская. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Девочки реже страдают, но тяжелее переносят болезнь Пертеса, которая несколько лет назад была диагностирована у дочери покойной актрисы Евгении Добровольской. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, которая раскрыла опасные последствия недуга.
По её словам, зачастую болезнь Пертеса диагностируют у детей от трёх до 15 лет. Среди вероятных причин эксперт выделила генетическую предрасположенность, постоянные травмы и повышенные нагрузки. Недуг прогрессирует в зависимости от стадии, причём на первой особых жалоб не возникает.
«К сожалению, заболевание чаще всего диагностируется на следующей стадии, когда уже разрушена головка бедренной кости, начинается резкая хромота, ограничение движений, укорочение конечностей, видимые невооруженным глазом», — отметила собеседница aif.ru.
Она добавила, что процесс восстановления организма начинается на третьей стадии. В целом же, по словам врача, болезнь поддаётся лечению. Однако пациенты должны передвигаться на костылях, чтобы не травмировать заживающую конечность.
Напомним, актриса Евгения Добровольская умерла 10 января. Life.ru выяснил причину смерти звезды, а её подруга рассказала, как актриса боролась с недугом. У Добровольской осталась 15-летняя дочь, страдающая болезнью Пертеса.