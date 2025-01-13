Врач раскрыл опасные последствия болезни Пертеса, выявленной у дочери Добровольской

Девочки реже страдают, но тяжелее переносят болезнь Пертеса, которая несколько лет назад была диагностирована у дочери покойной актрисы Евгении Добровольской. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, которая раскрыла опасные последствия недуга.

По её словам, зачастую болезнь Пертеса диагностируют у детей от трёх до 15 лет. Среди вероятных причин эксперт выделила генетическую предрасположенность, постоянные травмы и повышенные нагрузки. Недуг прогрессирует в зависимости от стадии, причём на первой особых жалоб не возникает.

«К сожалению, заболевание чаще всего диагностируется на следующей стадии, когда уже разрушена головка бедренной кости, начинается резкая хромота, ограничение движений, укорочение конечностей, видимые невооруженным глазом», — отметила собеседница aif.ru.