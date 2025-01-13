Продюсера индонезийского бюро RT госпитализировали с кровавым кашлем после отказа Посольству США

В ночь на воскресенье продюсера индонезийского бюро RT госпитализировали с кровавым кашлем. Помощь медиков ей потребовалась после отказа посольству США зайти на беседу. На прошлой неделе сотруднице медиахолдинга пришлось отклонять настойчивые приглашения от американских дипломатов.

«Сейчас она без связи, пытаемся выяснить у её близких, что с ней происходит. Может быть, у неё лёгочная инфекция. Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство. Мы пока ничего не исключаем», — поделились опасениями в RT.