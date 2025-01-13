Продюсера индонезийского бюро RT госпитализировали с кровавым кашлем после отказа Посольству США
Продюсера индонезийского бюро RT госпитализировали после отказа Посольству США
В ночь на воскресенье продюсера индонезийского бюро RT госпитализировали с кровавым кашлем. Помощь медиков ей потребовалась после отказа посольству США зайти на беседу. На прошлой неделе сотруднице медиахолдинга пришлось отклонять настойчивые приглашения от американских дипломатов.
«Сейчас она без связи, пытаемся выяснить у её близких, что с ней происходит. Может быть, у неё лёгочная инфекция. Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство. Мы пока ничего не исключаем», — поделились опасениями в RT.
Там также подчеркнули, что в последние месяцы аккаунты сотрудников в соцсетях активно атаковали проукраинские боты, которые не стеснялись угроз. В частности, RT обвиняли в скупке индонезийских блогеров, «чтобы вмешаться в индонезийскую политику».
Ранее Минфин США ввёл новые санкции против российских СМИ. В свою очередь, Госдеп обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела стран. В ответ в Кремле заявили об ограничениях для американских СМИ. Дмитрий Песков подчеркнул, что свобода информации нужна, но не в условиях войны.
pixabay / pvdberg