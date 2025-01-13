Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании принимать помощь в тушении пожаров
Пентагон: Власти Калифорнии не задействуют помощь ВМС в борьбе с пожарами
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Обложка © U.S. Department of Defense
Власти Калифорнии до сих пор не воспользовались ресурсами, которые им предложили Военно-морские силы США для борьбы с разрушительными пожарами. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Штатов Патрик Райдер во время брифинга.
Генерал уточнил, что Пентагон предоставил штату дополнительные силы, включая десять вертолётов с ёмкостями для сброса воды и 500 морских пехотинцев, готовых к участию в ликвидации возгораний. При этом местное руководство пока не приняло решения об использовании данных ресурсов для борьбы с огнём, добавил он. Причины такого поведения властей Калифорнии не разъясняются.
Напомним, что пожары охватили Калифорнию в начале января. Площадь возгорания достигла уже 163 квадратных километра. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог. Также её мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи. Третья версия гласит, что трагедия могла начаться из-за фейерверка. Огонь не пожалел имущество не только простых людей, но и знаменитостей.