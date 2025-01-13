Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании принимать помощь в тушении пожаров

Власти Калифорнии до сих пор не воспользовались ресурсами, которые им предложили Военно-морские силы США для борьбы с разрушительными пожарами. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Штатов Патрик Райдер во время брифинга.

Генерал уточнил, что Пентагон предоставил штату дополнительные силы, включая десять вертолётов с ёмкостями для сброса воды и 500 морских пехотинцев, готовых к участию в ликвидации возгораний. При этом местное руководство пока не приняло решения об использовании данных ресурсов для борьбы с огнём, добавил он. Причины такого поведения властей Калифорнии не разъясняются.