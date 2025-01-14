Пострадавших при ударе ВСУ по Энгельсу нет
Бусаргин: При атаке БПЛА на Энгельс никто не пострадал
В результате налёта украинских беспилотников на Энгельс никто не пострадал. Такие данные привёл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который находится на месте повреждения одного из промышленных предприятий.
«Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео.
Life.ru / Kandinsky 3.1