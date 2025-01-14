У Пескова нет новой информации насчёт потенциальной встречи Путина и Трампа
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У Кремля отсутствуют новые данные о возможных встречах президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию журналистам озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент нет», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в одной из развивающихся стран. По прогнозам политологов, до этого возможны контакты на подготовительном уровне, в том числе со спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии. Кроме того, Швейцария готова выступить местом проведения мероприятия.