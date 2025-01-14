Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 10:45

Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии для Украины, но с оговоркой

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Российская сторона не отказывается обсуждать тему гарантий безопасности Украине, но евразийский контекст будет ведущим в этом процессе. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока ещё не самоопределилась, в отличие от Крыма Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого спектра, евразийский контекст будет доминирующим», — заявил министр иностранных дел.

Подоляк предложил разместить на Украине гарантии в виде ракет малой дальности
Подоляк предложил разместить на Украине гарантии в виде ракет малой дальности

Лавров пояснил, что западной части континента не получится «отгородиться» от таких гигантов, как Китай или Индия, поэтому Россия настаивает на комплексном подходе.

Владимир Зеленский ранее заявил о своем намерении получить от США гарантии безопасности и завершить конфликт с Россией к 2025 году. Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности, отметил, что любое соглашение о прекращении конфликта должно учитывать право Киева на определение своих территориальных границ и включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности для России являются важнейшим аспектом урегулирования ситуации в Украине.

Раскрыты детали военной стратегии Украины в 2025 году
Раскрыты детали военной стратегии Украины в 2025 году
Марина Фещенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar