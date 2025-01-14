Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии для Украины, но с оговоркой

Российская сторона не отказывается обсуждать тему гарантий безопасности Украине, но евразийский контекст будет ведущим в этом процессе. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока ещё не самоопределилась, в отличие от Крыма Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого спектра, евразийский контекст будет доминирующим», — заявил министр иностранных дел.