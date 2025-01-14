Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии для Украины, но с оговоркой
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Российская сторона не отказывается обсуждать тему гарантий безопасности Украине, но евразийский контекст будет ведущим в этом процессе. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока ещё не самоопределилась, в отличие от Крыма Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого спектра, евразийский контекст будет доминирующим», — заявил министр иностранных дел.
Лавров пояснил, что западной части континента не получится «отгородиться» от таких гигантов, как Китай или Индия, поэтому Россия настаивает на комплексном подходе.
Владимир Зеленский ранее заявил о своем намерении получить от США гарантии безопасности и завершить конфликт с Россией к 2025 году. Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности, отметил, что любое соглашение о прекращении конфликта должно учитывать право Киева на определение своих территориальных границ и включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности для России являются важнейшим аспектом урегулирования ситуации в Украине.