Комитет Госдумы поддержал использование гражданских машин при режиме КТО

В думском комитете по безопасности и противодействию коррупции дали депутатам рекомендацию принять в первом чтении законопроект, разрешающий использовать транспорт, в том числе принадлежащий гражданам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках введённого режима контртеррористической операции (КТО). Группа парламентариев внесла документ для рассмотрения в октябре 2024 года. Предполагается, что поправки будут внесены в статью ФЗ «О противодействии терроризму», в которой установлены особенности правового режима КТО.

Согласно ныне действующим нормам, на территориях, где действует режим КТО, допускается использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям и физическим лицам «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей». Поправка предполагает, что транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, будет использоваться также «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

Законопроект сохранит действующее положение о возмещении расходов, связанных с использованием транспортных средств.