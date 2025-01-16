Ушаков рассказал, ждут ли звонок Трампа в Кремле
Ушаков: Кремль спокойно ожидает, пока команда Трампа вступит в должности
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле с терпением ждут, когда команда избранного президента США Дональда Трампа займёт свои посты и начнёт работать. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков рассказал, чего ждут в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займёт свои места, Трамп войдёт в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет», — сказал Ушаков.
Он отметил, что в настоящее время отсутствуют связи с новой администрацией избранного президента США относительно организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уверены, что сигналы от команды Трампа в конечном итоге поступят, и они готовы их принять. По его словам, обычно первый шаг делает президент или лидер, который приходит к власти, инициируя звонок.
Напомним, Трамп заявил, что хочет переговорить Путиным сразу после своей инаугурации 20 января. Эксперты считают, что встреча лидеров стран может состояться в одной из развивающихся стран. В частности, власти Сербии и Швейцарии говорили, что могут принять политиков у себя.
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