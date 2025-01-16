Ушаков рассказал, ждут ли звонок Трампа в Кремле

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле с терпением ждут, когда команда избранного президента США Дональда Трампа займёт свои посты и начнёт работать. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков рассказал, чего ждут в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займёт свои места, Трамп войдёт в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет», — сказал Ушаков.