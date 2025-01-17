«Назло маме уши отморожу»: Захарова напомнила, как США передумали покупать у РФ пожарные самолёты из-за Киева
Захарова: США «отморозили уши назло маме», не закупив у России самолёты Бе-200
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия могла бы помочь США в ликвидации пожаров, охвативших Калифорнию. Она отметила, что в 2019 году Вашингтон был намерен заключить с Москвой сделку на покупку десяти самолётов-амфибий Бе-200, которые применяются для тушения лесных пожаров. Однако договор не был заключён, а Белый дом принял решение о покупке техники с произведёнными на Украине двигателями. При этом Киев заблокировал сделку, отказавшись от проведения раздельной процедуры сертификации.
В своём телеграм-канале Захарова ссылается на публикацию журнала «Эксперт», в которой сказано про контракт на поставку 10 самолётов и отказ от сделки из-за решения закупать другую версию техники с украинским двигателем.
«Поставка первого самолёта была запланирована в начале 2020 года, а десятого — во втором квартале 2024-го. Основная часть Бе-200 должна была поставляться с двигателями SaM-146 от НПО «Сатурн», но в 2019 году американские партнёры решили закупать... версию самолёта с украинскими двигателями Д-436ТП производства «Мотор Сич», — цитирует «Эксперт» Захарова.
Со стороны Украины поступил отказ от проведения раздельной процедуры сертификации, из-за чего выполнить условия контракта стало невозможным. Таким образом, спасительная для Штатов сделка по самолётам-амфибиям была заблокирована.
Также Захарова отметила, что по аналогичному сценарию развивались события с поставками из России аппаратов ИВЛ «Авента-М» в самый пик роста заболеваемости коронавирусом. Ситуация завершилась тем, что в США оборудование, которое могло спасти жизни людей, попросту утилизировали в «целях предосторожности».
По словам представителя МИД, это всего лишь несколько примеров из серии «назло маме отморожу уши».
Ранее Мария Захарова резко высказалась в адрес США на фоне бушующих в Калифорнии пожаров. По словам официального представителя МИД России, неспособность обуздать стихию показала, что Белый дом не может справиться с собственными проблемами, несмотря на попытки поучать остальной мир.
Пожары на юге Калифорнии начались 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости, были эвакуированы, некоторые дома звёзд, в том числе российских, сгорели. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали. Кроме того, высказывалась версия о новогодних фейерверках. Число погибших, по последним данным, выросло до 25. Ущерб от пожаров может превысить 150 миллиардов долларов.
Telegram / МИД России