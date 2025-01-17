«Назло маме уши отморожу»: Захарова напомнила, как США передумали покупать у РФ пожарные самолёты из-за Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия могла бы помочь США в ликвидации пожаров, охвативших Калифорнию. Она отметила, что в 2019 году Вашингтон был намерен заключить с Москвой сделку на покупку десяти самолётов-амфибий Бе-200, которые применяются для тушения лесных пожаров. Однако договор не был заключён, а Белый дом принял решение о покупке техники с произведёнными на Украине двигателями. При этом Киев заблокировал сделку, отказавшись от проведения раздельной процедуры сертификации.

В своём телеграм-канале Захарова ссылается на публикацию журнала «Эксперт», в которой сказано про контракт на поставку 10 самолётов и отказ от сделки из-за решения закупать другую версию техники с украинским двигателем.

«Поставка первого самолёта была запланирована в начале 2020 года, а десятого — во втором квартале 2024-го. Основная часть Бе-200 должна была поставляться с двигателями SaM-146 от НПО «Сатурн», но в 2019 году американские партнёры решили закупать... версию самолёта с украинскими двигателями Д-436ТП производства «Мотор Сич», — цитирует «Эксперт» Захарова.

Со стороны Украины поступил отказ от проведения раздельной процедуры сертификации, из-за чего выполнить условия контракта стало невозможным. Таким образом, спасительная для Штатов сделка по самолётам-амфибиям была заблокирована.

Также Захарова отметила, что по аналогичному сценарию развивались события с поставками из России аппаратов ИВЛ «Авента-М» в самый пик роста заболеваемости коронавирусом. Ситуация завершилась тем, что в США оборудование, которое могло спасти жизни людей, попросту утилизировали в «целях предосторожности».

По словам представителя МИД, это всего лишь несколько примеров из серии «назло маме отморожу уши».