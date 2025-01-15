«Вскрыла гнойник»: Захарова жёстко осудила США из-за огненной катастрофы с десятками погибших
Захарова заявила, что катастрофа в Лос-Анджелесе вскрыла гнойник проблем США
Бушующие в американском округе Лос-Анджелес лесные пожары вскрыли неспособность США справиться с собственными проблемами, несмотря на попытки поучать остальной мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Эта самая катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе, она вскрыла как гнойник всю совокупность проблем не только США, но и всего мирового меньшинства. Техногенные катастрофы случаются везде, так мир устроен», – заметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что из этой трагедии следует важный вывод – США являются бесконечным навязчивым мировым поучателем, морализатором для всего мира, приходят, когда их не звали, навязывают свою повестку бесконечно, но не могут справиться со своей собственной проблемой. По её мнению, другие страны не поучают других и не навязывают всем свою демократию, а с такими же бедами справляются. Дипломат обратила внимание и на то, что другие государства в такие периоды просят о помощи и получают её, вместе справляясь с катастрофами.
Напомним, что огонь продолжает испепелять элитные районы округа Лос-Анджелес, не щадя даже дома голливудских звёзд. Известно о 24 погибших, среди них — актёр с ДЦП Рори Сайкс. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог. Также её мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи. По мнению бывшей американской чиновницы Кэтрин Остин Фиттс, в произошедшем заинтересован P.Diddy, который мог использовать грязный трюк с возгоранием для сокрытия улик. Об этом говорит география трагедии, считает она.
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