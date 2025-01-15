«Эта самая катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе, она вскрыла как гнойник всю совокупность проблем не только США, но и всего мирового меньшинства. Техногенные катастрофы случаются везде, так мир устроен» , – заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что из этой трагедии следует важный вывод – США являются бесконечным навязчивым мировым поучателем, морализатором для всего мира, приходят, когда их не звали, навязывают свою повестку бесконечно, но не могут справиться со своей собственной проблемой. По её мнению, другие страны не поучают других и не навязывают всем свою демократию, а с такими же бедами справляются. Дипломат обратила внимание и на то, что другие государства в такие периоды просят о помощи и получают её, вместе справляясь с катастрофами.