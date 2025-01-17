Бывшему премьеру Пакистана вынесли пятый обвинительный приговор
Экс-премьера Пакистана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию
Имран Хан. Фото © kremlin.ru
Суд Пакистана приговорил к 14 годам лишения свободы премьер-министра страны Имрана Хана. Его обвиняют по делу о земельной коррупции, сообщает агентство Reuters. Кроме того, политика приговорили к крупному штрафу, неуплата которого будет грозить дополнительным тюремным сроком в шесть месяцев.
Имран Хан и его супруга Бушра Биби признаны виновными в получении земельных участков в качестве взятки в 2018 году и легализации незаконных доходов во время их управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который использовался как прикрытие для противоправной деятельности. Жена политика Бушра Биби была арестована прямо в зале судебного заседания. Она приговорена к семи годам лишения свободы. Это уже пятый приговор Хану с момента его отставки в 2022 году.
Напомним, что премьер-министра отстранили от поста после 2022 года. Тогда он стал объектом многочисленных уголовных расследований, что вызвало массовые протесты в Пакистане. Позднее выяснилось, что Хан получил 10 лет тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне и ещё 14 лет тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных даров. Также его приговорили к трём годам по обвинению в отмывании средств. А вот вердикт по делу о незаконном браке был отменён.