Бывшему премьеру Пакистана вынесли пятый обвинительный приговор

Суд Пакистана приговорил к 14 годам лишения свободы премьер-министра страны Имрана Хана. Его обвиняют по делу о земельной коррупции, сообщает агентство Reuters . Кроме того, политика приговорили к крупному штрафу, неуплата которого будет грозить дополнительным тюремным сроком в шесть месяцев.

Имран Хан и его супруга Бушра Биби признаны виновными в получении земельных участков в качестве взятки в 2018 году и легализации незаконных доходов во время их управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который использовался как прикрытие для противоправной деятельности. Жена политика Бушра Биби была арестована прямо в зале судебного заседания. Она приговорена к семи годам лишения свободы. Это уже пятый приговор Хану с момента его отставки в 2022 году.