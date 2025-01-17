Россия заявила о праве сровнять с землёй военные базы на Украине из «столетнего договора»
Депутат Шеремет назвал британские базы на Украине законными целями для ударов РФ
Бомбардировщик Ту-160М. Фото © Пресс-служба ОАК
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил о праве России сровнять с землёй британские военные базы, которые могут появиться на территории Украины в рамках соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом.
«Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощённых Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», — подчеркнул Шеремет в ответ на вопрос РИА «Новости».
Депутат Госдумы уличил Лондон в нехватке политкорректности и неспособности уважительно относиться к другим народам и странам. По его мнению, именно это сыграет с Великобританией злую шутку и будет стоить королевству утраты величественной приставки путём превращения в неприглядный остров.
16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабинета министров посетил Киев. Там он встретился с Владимиром Зеленским и подписал «столетнее соглашение». Этот договор среди прочего допускает размещение британских военных баз на Украине. Согласно документу, Украина и Великобритания планируют расширять военное сотрудничество в ряде морей, в том числе Азовском. В Кремле на эти пункты отреагировали негативно.