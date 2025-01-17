Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил о праве России сровнять с землёй британские военные базы, которые могут появиться на территории Украины в рамках соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом.

«Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощённых Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», — подчеркнул Шеремет в ответ на вопрос РИА «Новости».