Представитель ЕК Гиппер заявила, что визит Пезешкиана показал «слабость России»
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Представитель внешнеполитической службы ЕК Анита Гиппер уверена, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для заключения договора о партнёрстве демонстрирует «слабость России на мировой арене». Её слова приводит «Европейская правда».
«Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире... Россия, напротив, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России», — утверждает Гиппер.
Напомним, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Политики пообщались в узком и расширенном составах. Во время встречи было подписано Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве Ирана и России. Путин назвал документ прорывным и перспективным
Ранее в Европейской комиссии была объявлена дата начала консультаций по очередному — 16-му — пакету санкций против России. Сейчас пост председателя ЕС занимает Польша, которая планирует принять пакет ограничений 24 февраля 2025 года.