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18 января, 07:37

Представитель ЕК Гиппер заявила, что визит Пезешкиана показал «слабость России»

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Представитель внешнеполитической службы ЕК Анита Гиппер уверена, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для заключения договора о партнёрстве демонстрирует «слабость России на мировой арене». Её слова приводит «Европейская правда».

«Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире... Россия, напротив, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России», — утверждает Гиппер.

Напомним, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Политики пообщались в узком и расширенном составах. Во время встречи было подписано Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве Ирана и России. Путин назвал документ прорывным и перспективным

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Николай Рюмин
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