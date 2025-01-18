Представитель ЕК Гиппер заявила, что визит Пезешкиана показал «слабость России»

Представитель внешнеполитической службы ЕК Анита Гиппер уверена, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для заключения договора о партнёрстве демонстрирует «слабость России на мировой арене». Её слова приводит «Европейская правда».

«Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире... Россия, напротив, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России», — утверждает Гиппер.