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Регион
18 января, 11:26

Прокуратура Тюмени прекратила существование

URA.ru: По указу генпрокурора Краснова ликвидирована прокуратура Тюмени

По указу генерального прокурора России Игоря Краснова была ликвидирована прокуратура Тюмени. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

По данным издания, в России ликвидируют всего 20 управлений прокуратуры. Изменения коснулись и Тюмени, где прокурор области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. Кроме того, ему предстоит найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.

Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат областной прокуратуры. Однако остаётся неясно, кто будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и другими. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области пока не комментировали ситуацию.

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VK / Прокуратура Тюменской области

Алена Пенчугина
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