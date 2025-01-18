Прокуратура Тюмени прекратила существование

По указу генерального прокурора России Игоря Краснова была ликвидирована прокуратура Тюмени. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

По данным издания, в России ликвидируют всего 20 управлений прокуратуры. Изменения коснулись и Тюмени, где прокурор области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. Кроме того, ему предстоит найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.