Прокуратура Тюмени прекратила существование
URA.ru: По указу генпрокурора Краснова ликвидирована прокуратура Тюмени
По указу генерального прокурора России Игоря Краснова была ликвидирована прокуратура Тюмени. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.
По данным издания, в России ликвидируют всего 20 управлений прокуратуры. Изменения коснулись и Тюмени, где прокурор области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. Кроме того, ему предстоит найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.
Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат областной прокуратуры. Однако остаётся неясно, кто будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и другими. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области пока не комментировали ситуацию.
Ранее в Коркино на фоне погромов в цыганском квартале сменился начальник полиции. Должность занял подполковник Александр Рябоконь. Мэр города Наталья Лощинина добровольно сложила полномочия. Напомним, что в конце октября 2024 года в Коркино Челябинской области убили таксистку — подозрения пали на местных цыган. О происшествии — в материале Life.ru.