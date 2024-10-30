Мэр челябинского Коркино Лощинина уходит в отставку после схода из-за убийства
Наталья Лощинина. Обложка © Telegram / Наталья Лощинина
Мэр Коркино в Челябинской области Наталья Лощинина приняла решение покинуть свой пост после инцидента с убийством таксистки и последовавшим после этого народным сходом. Об этом градоначальник сообщила в своём телеграм-канале.
«Как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении», — написала мэр.
Лощинина добавила, что администрация города многие годы вовсе не бездействовала, вопреки общему мнению о замалчивании «цыганской проблемы». По её словам, эта ситуация беспокоила людей уже давно. Градоначальник рассказала, что с 2019 года мэрия обращалась в разные инстанции, после чего проводились регулярные рейды и беседы.
В результате от диаспоры начали поступать обвинения в притиснении по национальному признаку. Лощинина добавила, что могилу её свёкра несколько раз оскверняли из-за этого.
Напомним, что в Челябинской области нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города. Губернатор региона Алексей Текслер поручил провести рейды после инцидента.