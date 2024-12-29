В Коркино на фоне погромов в цыганском квартале сменился начальник полиции

В челябинском Коркино назначили нового начальника полиции. Должность занял подполковник Александр Рябоконь. Он сменил на этом посту Владимира Дякина, которого отстранили от службы на фоне погромов в цыганском квартале.

Местные жители рассказали, что цыгане в городе при прежнем начальнике полиции жили по собственным законам и даже не стеснялись торговать наркотиками средь бела дня. Кстати, на фоне протестов граждан должности лишился не только Владимир Дякин, но и мэр Коркино Наталья Лощинина, которая добровольно сложила полномочия.