В Коркино на фоне погромов в цыганском квартале сменился начальник полиции
В челябинском Коркино назначили нового начальника полиции. Должность занял подполковник Александр Рябоконь. Он сменил на этом посту Владимира Дякина, которого отстранили от службы на фоне погромов в цыганском квартале.
«ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району», — сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Местные жители рассказали, что цыгане в городе при прежнем начальнике полиции жили по собственным законам и даже не стеснялись торговать наркотиками средь бела дня. Кстати, на фоне протестов граждан должности лишился не только Владимир Дякин, но и мэр Коркино Наталья Лощинина, которая добровольно сложила полномочия.
Напомним, в конце октября в Коркино Челябинской области убили таксистку — подозрения пали на местных цыган. После этого жители устроили народный сход. Дело под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. По итогам протестов более 50 человек были задержаны. После поимки убийцы на улицы Коркино вывели вооружённый патруль. Подробнее о происшествии — в материале Life.ru.
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