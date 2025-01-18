Армения накапливает потенциал для разрыва отношений с РФ, заявили в Госдуме
Депутат Фёдоров: Армения накапливает потенциал для разрыва отношений с РФ
Армения накапливает потенциал для разрыва отношений с Россией, заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, комментируя решение властей закавказской республики подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с США. Он отметил, что негативные последствия от этого шага будут нарастать со временем.
Тем не менее, по мнению парламентария, сегодня рано говорить о выходе Армении из ОДКБ. Однако на геополитическом уровне, как подчеркнул собеседник Инфо24, Ереван и Вашингтон уже дали сигнал бизнесу, политикам и народу о своём векторе.
«И это, конечно, плохо, то есть негативные последствия в будущем будут только нарастать от этого шага», — полагает депутат.
Напомним, ранее Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Однако в Кремле назвали истинную цель США на Южном Кавказе. Тем временем в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС. К слову, эксперт сравнил Армению с Украиной образца 2014 года.
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