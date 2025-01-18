Армения накапливает потенциал для разрыва отношений с РФ, заявили в Госдуме

Армения накапливает потенциал для разрыва отношений с Россией, заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, комментируя решение властей закавказской республики подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с США. Он отметил, что негативные последствия от этого шага будут нарастать со временем.

Тем не менее, по мнению парламентария, сегодня рано говорить о выходе Армении из ОДКБ. Однако на геополитическом уровне, как подчеркнул собеседник Инфо24, Ереван и Вашингтон уже дали сигнал бизнесу, политикам и народу о своём векторе.