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Регион
20 января, 09:31

«Всё до крупиночки помнит»: Жена Юрия Николаева отреагировала на слухи о проблемах с памятью у мужа

Жена Юрия Николаева опровергла новость о проблемах с памятью у её мужа

Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист Юрий Николаев не страдает от провалов в памяти. Об этом заявила его супруга Элеонора Николаева, отреагировав на появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем звезды. При этом собеседница NEWS.ru подтвердила, что телеведущий заработал перелом.

«Нет, провалов в памяти никаких нет, всё помнит, говорила с ним буквально полчаса назад. Всё до крупиночки помнит. Всё нормально, постепенно. Перелом-то есть, конечно. А так всё нормально. С головой у него всегда всё хорошо», — подчеркнула жена Юрия Николаева.

Напомним, неделю назад Юрий Николаев попал в реанимацию после неудачного падения. Телеведущий вышел на связь из больницы. У него обнаружили тромбоз голени после операции на бедро. Позже появилась информация, что у перенёсшего экстренную операцию Николаева начались провалы в памяти.

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Борис Эльфанд
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