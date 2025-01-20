«Всё до крупиночки помнит»: Жена Юрия Николаева отреагировала на слухи о проблемах с памятью у мужа
Жена Юрия Николаева опровергла новость о проблемах с памятью у её мужа
Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист Юрий Николаев не страдает от провалов в памяти. Об этом заявила его супруга Элеонора Николаева, отреагировав на появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем звезды. При этом собеседница NEWS.ru подтвердила, что телеведущий заработал перелом.
«Нет, провалов в памяти никаких нет, всё помнит, говорила с ним буквально полчаса назад. Всё до крупиночки помнит. Всё нормально, постепенно. Перелом-то есть, конечно. А так всё нормально. С головой у него всегда всё хорошо», — подчеркнула жена Юрия Николаева.
Напомним, неделю назад Юрий Николаев попал в реанимацию после неудачного падения. Телеведущий вышел на связь из больницы. У него обнаружили тромбоз голени после операции на бедро. Позже появилась информация, что у перенёсшего экстренную операцию Николаева начались провалы в памяти.