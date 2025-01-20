«Всё до крупиночки помнит»: Жена Юрия Николаева отреагировала на слухи о проблемах с памятью у мужа

Народный артист Юрий Николаев не страдает от провалов в памяти. Об этом заявила его супруга Элеонора Николаева, отреагировав на появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем звезды. При этом собеседница NEWS.ru подтвердила, что телеведущий заработал перелом.

«Нет, провалов в памяти никаких нет, всё помнит, говорила с ним буквально полчаса назад. Всё до крупиночки помнит. Всё нормально, постепенно. Перелом-то есть, конечно. А так всё нормально. С головой у него всегда всё хорошо», — подчеркнула жена Юрия Николаева.