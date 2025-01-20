Захарова озвучила новости о назначении нового посла России в США
Захарова: Агреман новому послу РФ в США ещё не получен
Москва еще не получила от Вашингтона агреман (предварительное согласие на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства) на назначение нового посла. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Агреман ещё не получен», — отметила дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября 2024 года. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года. Имя нового посла официально не называется, но глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура. По данным СМИ, это может быть директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Дата вылета дипломата в Вашингтон будет зависеть от инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января.
Life.ru