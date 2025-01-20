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20 января, 12:55

Гоша Куценко не имеет претензий по делу о трупе в его «Запорожце»

RT: Гошу Куценко не допрашивали по делу о трупе женщины в его автомобиле

Гоша Куценко. Обложка © Telegram / Гоша Куценко

Гоша Куценко. Обложка © Telegram / Гоша Куценко

Правоохранители не допрашивали актёра Гошу Куценко по делу об убийстве женщины, труп которой нашли в его «Запорожце». Об этом сообщает RT со ссылкой на органы.

Представитель Куценко рассказал журналистам, что его клиент не имеет никаких претензий по этому делу.

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Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Не исключено, что актёр просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело. Вскоре актёр вышел на связь, оказалось, что он находится в командировке на съёмках.

Николай Рюмин
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