Гоша Куценко не имеет претензий по делу о трупе в его «Запорожце»
RT: Гошу Куценко не допрашивали по делу о трупе женщины в его автомобиле
Гоша Куценко. Обложка © Telegram / Гоша Куценко
Правоохранители не допрашивали актёра Гошу Куценко по делу об убийстве женщины, труп которой нашли в его «Запорожце». Об этом сообщает RT со ссылкой на органы.
Представитель Куценко рассказал журналистам, что его клиент не имеет никаких претензий по этому делу.
Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Не исключено, что актёр просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело. Вскоре актёр вышел на связь, оказалось, что он находится в командировке на съёмках.