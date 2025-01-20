Крабовый пирог и террин из яблок Миннесоты: Стало известно меню инаугурационного обеда Трампа
В меню инаугурационного обеда Трампа вошли крабовый пирог и яблочный террин
Стало известно меню инаугурационного обеда 47-го президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Гостям предложат три основных блюда, а начнётся трапеза с игристого вина от винодельни Gruet из Нью-Мексико.
На первое подадут чесапикский крабовый пирог с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом чиве. Вторым блюдом станет стейк рибай из омаховской ангусской говядины, поданный с морковью Thumbelina, брокколи рабе, соусом с травами, трюфельным джусом из красного вина и картофельным гратеном.
На десерт гостям республиканца предложат террин из яблок Миннесоты, компанию которому составит сметанное мороженое и солёная карамель. Каждое блюдо будет сопровождаться винами из различных регионов США, например, Chardonnay из Вирджинии и Cabernet Sauvignon из Калифорнии.
Напомним, 20 января Трамп принёс присягу и стал 47-м президентом США. Церемония прошла в ротонде Капитолия из-за погодных условий. После инаугурации республиканец заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». Политик также охарактеризовал себя как миротворца, пообещав завершить все военные конфликты, в которых участвуют Соединённые Штаты.
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