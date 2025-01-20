Крабовый пирог и террин из яблок Миннесоты: Стало известно меню инаугурационного обеда Трампа

Стало известно меню инаугурационного обеда 47-го президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Гостям предложат три основных блюда, а начнётся трапеза с игристого вина от винодельни Gruet из Нью-Мексико.

На первое подадут чесапикский крабовый пирог с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом чиве. Вторым блюдом станет стейк рибай из омаховской ангусской говядины, поданный с морковью Thumbelina, брокколи рабе, соусом с травами, трюфельным джусом из красного вина и картофельным гратеном.