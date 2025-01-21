Активисты на Кубани предложили новый способ очистки замазученного песка
Активисты на Кубани предложили обвезвоживать минералом песок с мазутом
Уборка замазученного песка. Обложка © Telegram / Министерство ГО и ЧС КК
В Краснодарском крае активисты открыли новый способ очистки песка от загрязнения нефтепродуктами. Они предложили смешивать испачканный мазутом песок с минералом глауконитом, который вытягивает из нефти соль и воду. Об этой идее сообщило региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в телеграм-канале.
«Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть», — сказано в публикации.
Пока что эффективность предложенного способа проверяется. Если она окажется действенной, то эту технологию начнут применять в массовом порядке.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 января специалисты приступили к откачке мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Напомним, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря из-за крушения двух танкеров. В ходе аварии в акваторию вылилось порядка трёх тысяч тонн мазута. Пострадали животные, птицы и обитатели морского дна. Пятно мазута достигло крымского побережья. А сегодня появилось сообщение о том, что первый из четырёх танков судна был полностью откачан.