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Регион
21 января, 20:14

Активисты на Кубани предложили новый способ очистки замазученного песка

Активисты на Кубани предложили обвезвоживать минералом песок с мазутом

Уборка замазученного песка. Обложка © Telegram / Министерство ГО и ЧС КК

Уборка замазученного песка. Обложка © Telegram / Министерство ГО и ЧС КК

В Краснодарском крае активисты открыли новый способ очистки песка от загрязнения нефтепродуктами. Они предложили смешивать испачканный мазутом песок с минералом глауконитом, который вытягивает из нефти соль и воду. Об этой идее сообщило региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в телеграм-канале.

«Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть», — сказано в публикации.

Пока что эффективность предложенного способа проверяется. Если она окажется действенной, то эту технологию начнут применять в массовом порядке.

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Ранее Life.ru сообщал, что 19 января специалисты приступили к откачке мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Напомним, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря из-за крушения двух танкеров. В ходе аварии в акваторию вылилось порядка трёх тысяч тонн мазута. Пострадали животные, птицы и обитатели морского дна. Пятно мазута достигло крымского побережья. А сегодня появилось сообщение о том, что первый из четырёх танков судна был полностью откачан.

Юрий Лысенко
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