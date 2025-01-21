Активисты на Кубани предложили новый способ очистки замазученного песка

В Краснодарском крае активисты открыли новый способ очистки песка от загрязнения нефтепродуктами. Они предложили смешивать испачканный мазутом песок с минералом глауконитом, который вытягивает из нефти соль и воду. Об этой идее сообщило региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в телеграм-канале.

«Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть», — сказано в публикации.