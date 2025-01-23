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23 января, 12:08

19 автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане

Сразу 19 авто попали в массовое ДТП на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Карагандинской области Казахстана. На месте работают специалисты экстренных служб, про пострадавших не сообщалось. О происшествии уведомила пресс-служба дорожного оператора республики «Казавтожол».

Массовое ДТП на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане. Видео © VK / Страница новостей

Авария произошла в 12:30 по местному времени (10:30 по Москве) но 1630-м километре автотрассы. Предварительно, причиной могло стать несоблюдение скоростного режима и дистанции между участниками движения. До этого дорога была закрыта для проезда из-за разразившейся метели и сильного ветра, но в 10:30 по местному времени (08:30 по Москве) движение по ней возобновили, так как погода улучшилась и скопилось большое количество машин, которые ждали разрешения на проезд.

В Казахстане на этой неделе постоянно закрывались автомобильные дороги из-за бурана и штормового ветра. МВД призвали водителей воздерживаться от поездок и не рисковать своей безопасностью. В Казахстанском МЧС сообщали, что только за минувшие сутки спасатели эвакуировали из автомобилей более 400 человек, которые завязли на заваленных снегом трассах.

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Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Северной столице: автомобиль с двумя женщинами в салоне упал в Обводный канал и полностью погрузился под воду. Момент аварии был снят на видео. Одна из находившихся внутри девушек погибла на месте, вторую достали из авто и госпитализировали, но позже стало известно, что она скончалась в больнице.

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VK / Страница новостей

Юрий Лысенко
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