19 автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане

Сразу 19 авто попали в массовое ДТП на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Карагандинской области Казахстана. На месте работают специалисты экстренных служб, про пострадавших не сообщалось. О происшествии уведомила пресс-служба дорожного оператора республики «Казавтожол».

Массовое ДТП на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане. Видео © VK / Страница новостей

Авария произошла в 12:30 по местному времени (10:30 по Москве) но 1630-м километре автотрассы. Предварительно, причиной могло стать несоблюдение скоростного режима и дистанции между участниками движения. До этого дорога была закрыта для проезда из-за разразившейся метели и сильного ветра, но в 10:30 по местному времени (08:30 по Москве) движение по ней возобновили, так как погода улучшилась и скопилось большое количество машин, которые ждали разрешения на проезд.