Загрязнённый мазутом песок на Кубани пойдёт на строительство дорог

«Иначе бы мы всю эту огромную массу везли на утилизацию, что дорого и неэффективно. А это как минимум 170 тыс. тонн, просто была бы утилизация. А сейчас это только третья часть, которая будет утилизироваться. Остальное пойдёт на дороги и в стройку, я думаю», — цитирует Кондратьева ТАСС.