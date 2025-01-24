Загрязнённый мазутом песок на Кубани пойдёт на строительство дорог
Кондратьев: Загрязнённый мазутом песок будут использовать в строительстве дорог
Загрязнённый мазутом песок в Краснодарском крае будут использовать при строительстве дорог, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Однако треть загрязнённого нефтепродуктами песка всё же придётся утилизировать.
Кондратьев посетил Черноморское побережье и посмотрел, как идёт откачка мазута. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев
«Иначе бы мы всю эту огромную массу везли на утилизацию, что дорого и неэффективно. А это как минимум 170 тыс. тонн, просто была бы утилизация. А сейчас это только третья часть, которая будет утилизироваться. Остальное пойдёт на дороги и в стройку, я думаю», — цитирует Кондратьева ТАСС.
В ближайшее время работа по откачке нефтепродуктов из танкера «Волгонефть-239» будет завершена. Особую эффективность при устранении последствий аварии показала установка «Грохот», которая работает на площадке для временного хранения песка в хуторе Воскресенском в Анапе.
Напомним, что президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства и обсудил итоги работы по устранению последствий аварии в Чёрном море. ЧП с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. Мазут с танкера под номером 239 должны откачать к концу января.
Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev