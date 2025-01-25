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25 января, 10:12

Путин поручил увеличить материнский капитал с 1 декабря 2025 года

Путин поручил увеличить маткапитал в зависимости от очерёдности рождения ребёнка

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос увелечения размера материнского капитала в зависимости от очерёдности рождения ребёнка. Такое решение глава государства принял по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.

«Проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребёнка», — говорится в сообщении.

Срок реализации проекта до 1 декабря 2025 года. Заняться этим вопросом российский лидер поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю комиссии Госсовета «Семья», губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

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Напомним, что уже в следующем году маткапитал на второго ребёнка вырастет до 1 миллиона рублей. Через пять лет до этой суммы также вырастет выплата на первого ребёнка. Программу продлили до 2030 года, однако она может стать бессрочной. В федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала.

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Shutterstock / FOTODOM / / pliona

Алена Пенчугина
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