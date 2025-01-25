Путин поручил увеличить материнский капитал с 1 декабря 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос увелечения размера материнского капитала в зависимости от очерёдности рождения ребёнка. Такое решение глава государства принял по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.

«Проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребёнка», — говорится в сообщении.