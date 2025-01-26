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26 января, 07:41

Первое, второе и... Россиянам предложили полезную альтернативу компоту

Доцент Бетева рекомендовала россиянам заменить компот на узвар

Зимой хозяйки очень любят готовить компот из заранее замороженных или высушенных фруктов и ягод, что особенно актуально в период нехватки витаминов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Зимой хозяйки очень любят готовить компот из заранее замороженных или высушенных фруктов и ягод, что особенно актуально в период нехватки витаминов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Зимой хозяйки очень любят готовить компот из заранее замороженных или высушенных фруктов и ягод, что особенно актуально в период нехватки витаминов. Однако существует старинный рецепт напитка, который при всей простоте приготовления обеспечит организм ещё большей пользой.

Так, доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Бетева рекомендовала россиянам заменить компот на узвар. Для его приготовления нужно вместо кипячения заварить плоды кипятком и долго настаивать. Данная технология позволяет сохранить ещё больше полезных микроэлементов. При желании напиток можно разбавить мятой, гвоздикой или мёдом.

«Лучше готовить напиток в эмалированной или стеклянной жаропрочной посуде – так витамины не разрушаются от взаимодействия с металлом», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга. Кроме того, раскрыты польза и вред авокадо. А ещё врач составила вечерний рацион со снотворным эффектом. Также россиянам предложили продукты, от которых невозможно потолстеть.

Борис Эльфанд
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