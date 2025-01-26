Первое, второе и... Россиянам предложили полезную альтернативу компоту

Зимой хозяйки очень любят готовить компот из заранее замороженных или высушенных фруктов и ягод, что особенно актуально в период нехватки витаминов. Однако существует старинный рецепт напитка, который при всей простоте приготовления обеспечит организм ещё большей пользой.

Так, доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Бетева рекомендовала россиянам заменить компот на узвар. Для его приготовления нужно вместо кипячения заварить плоды кипятком и долго настаивать. Данная технология позволяет сохранить ещё больше полезных микроэлементов. При желании напиток можно разбавить мятой, гвоздикой или мёдом.