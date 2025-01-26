Родители экс-сотрудника СК захотели через суд вернуть квартиры и 26 млн рублей

В документах к этому делу указано, что в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места. Судебное заседание уже назначили. По версии следствия, в 2017 году экс-сотрудник СК приобрёл несколько элитных квартир, при этом его законные доходы не позволяли этого сделать. Часть имущества Киреев оформил на своих родителей. Отец обвиняемого заявил суду, что его сын купил жильё на собственные сбережения, а также на переданные от семьи деньги. Но эти аргументы не убедили суд и прокуратуру.