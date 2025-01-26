Родители экс-сотрудника СК захотели через суд вернуть квартиры и 26 млн рублей
РИАН: Родственники экс-сотрудника СК Киреева намерены вернуть деньги и квартиры
Родственники экс-сотрудника Следственного комитета России (СК) Александра Киреева намерены отсудить имущество, обращённое в доход государства. Речь идёт о квартирах, парковочных местах и 26 миллионах рублей, сообщает РИА «Новости».
В документах к этому делу указано, что в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места. Судебное заседание уже назначили. По версии следствия, в 2017 году экс-сотрудник СК приобрёл несколько элитных квартир, при этом его законные доходы не позволяли этого сделать. Часть имущества Киреев оформил на своих родителей. Отец обвиняемого заявил суду, что его сын купил жильё на собственные сбережения, а также на переданные от семьи деньги. Но эти аргументы не убедили суд и прокуратуру.
В результате Киреева обвинили по восьми статьям УК РФ, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. В июле 2024 года суд в Москве изъял свыше 26 миллионов рублей и недвижимость бывшего сотрудника СК, а также его отца и матери. Эту сумму суд посчитал равной стоимости имущества Киреевых, которое обвинение сочло незаконно нажитым.
А ранее Life.ru рассказывал, что суд вернул государству имущество экс-следователя Марата Тамбиева на 19,5 миллиона рублей. Экс-сотрудника СК до этого приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он сказал, что словосочетание «рекордная взятка» является для него оскорбительным. Её размер, по данным следствия, 7,3 миллиарда рублей. Генпрокуратура РФ заявила, что будет требовать вернуть в бюджет государства имущество обвиняемого на эту сумму.
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