От Петра I до Николая II: Самые известные собаки императоров царской России
Заядлые собачники встречались даже среди императоров Российской империи. Верные друзья сопровождали правителей на охоте, радовали во дворце, а иногда спасали от наказания придворных. Life.ru рассказывает о самых известных царских собаках.
Собака — друг человека. Одомашнивание наших пушистых приятелей началось целых 15 000 лет назад: именно тогда первые псовые пришли к человеческим жилищам в поисках тепла и еды. Первый известный на сегодня пёс в истории — это Бонн-Оберкассельская собака. Пёселя похоронили вместе с останками двух людей, а весь погребальный комплекс выкопали в 1914 году немецкие рабочие близ города Оберкасселя и отдали учёным из Боннского университета. Домашние собаки жили на всех континентах Земли, кроме Австралии. Притом на родину кенгуру они попали уже во время существования Российской империи — в 1788 году. У российских императоров, конечно, тоже были любимые пушистые друзья. Рассказываем о них подробно.
Лизетта и Тиран Петра I
Лизетта была маленьким комнатным терьером, а Тиран — предком породы боксёр. Фото © VK / ЭТО ВОЛОС
Лизетта и Тиран могли бы стать героями детского мультика. Дело в том, что Пётр I завёл себе две собачьи противоположности. Лизетта была маленьким комнатным терьерчиком, а Тиран — грозным представителем немецкой породы булленбейсер, что переводится как «быкодав». Эта ныне исчезнувшая порода стала прародителем современных боксёров. Тиран был верным петровским боевым товарищем, а потом, в мирное время, носил друзьям императора письма. Лизетту Петру подарил Меншиков, и однажды она спасла от наказания кнутом одного из придворных. Императрица вложила в ошейник собачки челобитную о помиловании, Пётр весьма умилился и оставил подчинённого без наказания. Сейчас чучела Тирана и Лизетты хранятся в зоологическом музее в Москве.
Том Андресон, Дюшеса и Земира Екатерины II
Это были самые любимые четвероногие друзья великой императрицы. Все они принадлежали к породе левретка — комнатному варианту известной и любимой в Российской империи охотничьей борзой. Именно их впервые в истории вывели исключительно в качестве домашних питомцев — без охотничьих или охранных функций. У Екатерины проживала целая семья левреток. Главой семейства был сэр Том Андерсон из Англии, женой — Дюшеса, а Земира приходилась ему дочерью или внучкой. Потомки Тома Андерсона обосновались в самых благородных домах при дворе императрицы: у князей Волконских, графов Орловых и Нарышкиных. Свою собственную эпитафию Екатерина в шутку обещала скопировать с эпитафии сэра Тома. Британские левретки, в отличие от многих людей того времени, удостоились пышной гробницы: для них в Екатерининском парке построили целую пирамиду, которую можно посетить и сейчас. Останков собачек там, впрочем, не будет.
Гусар Николая I
Пёс Гусар был очень умён и не расставался с Николаем I. Фото © VK / Собаки в прошлом
Спаниель по имени Гусар стал лучшим другом императора Николая I. Сначала его звали Мунито, и собакен выступал за деньги в Карлсбаде: считал до 10, различал цвета, угадывал карты... Умный пёс впечатлил Татищева — и тот выкупил спаниеля у хозяина, чтобы подарить императору. Николай дал Мунито новое имя — Гусар и быстро с ним подружился. Спаниелю позволялось воровать у хозяина сухари, а когда правителю нужно было позвать к себе на беседу кого-то из семьи или прислуги, пёс подбегал к ним и хватал за одежду. Когда Гусар умер, его похоронили в Царском Селе, поставив небольшой памятник.
Милорд Александра II
Милорд не выдержал расставания с хозяином и умер. Фото © Wikipedia
Освободитель крестьян тоже любил собак. Его лучшим другом был Милорд, чёрный сеттер. Ещё до того, как Александр стал императором, собакен уже был самым знаменитым пушистиком в Петербурге. Его дочь Дора стала любимой собакой Льва Толстого. Когда за императором начали охотиться террористы, прогулки с собакой стали выглядеть так: пёс и его хозяин друг за другом выезжали из дворца на охраняемых каретах. Связь Александра II и Милорда была настолько сильной, что пёс просто не выдержал отъезда хозяина во Францию: он перестал есть и умер от разрыва сердца.
Камчатка Александра III
Лайка Камчатка была единственным другом императора Александра III. Фото © VK / Приют "Полянка"
У императора Александра III тоже была четвероногая любимица — лайка по имени Камчатка. Собаку ему подарили в 1883 году матросы крейсера «Африка». Без Камчатки император не появлялся нигде: он даже пускал её в свою спальню, несмотря на запреты врачей. К сожалению, Камчатка прожила недолго: в 1888 году, когда на царскую семью было совершено покушение, собака скончалась от взрыва. Император, его жена и дети чудом уцелели: по счастливой случайности они были в вагоне-столовой, который не так пострадал от взрыва. Камчатку похоронили в личном саду Александра III, и долгие годы тот был уверен в том, что собака была самым преданным и бескорыстным его другом. После смерти Камчатки император больше не заводил питомцев.
Ворон, Иман и Джой Николая II
У Николая II было три собаки: колли Ворон и Иман, а ещё спаниель Джой, который доехал с императором до Тобольска. © wikimedia.org, © wikimedia.org
У последнего русского императора Николая II было целых три собачьих друга. Первым стал Ворон — колли, которого цесаревичу подарил отец. Николай взял его в кругосветное путешествие и в каждом письме докладывал Александру о состоянии пушистого любимца. Например, жаловался, что колли толстеет и становится похож на бочку. Через шесть лет Ворон умер от воспаления лёгких. Николай очень грустил и не хотел больше заводить собаку такой породы, но второго пса Имана ему подарила великая княгиня Елизавета Фёдоровна на день ангела. И это снова была собака породы колли. С Иманом Николай любил гулять и кататься на велосипеде, но в 1902 году пёс внезапно умер от порока сердца. Третьей любимой собакой императора стал спаниель Джой. Его царская семья завела в 1914 году. Джой оставался с хозяином до конца: вместе они отправились в ссылку в Тобольск. За день до расстрела Романовых Джой сбежал, и единственного выжившего члена царской семьи вывезли в Англию через Дальний Восток.
Оказывается, русским императорам ничто человеческое не чуждо. У них тоже были любимые пушистые друзья, а хоронили они своих питомцев с небывалыми почестями. И так же, как обычные люди, очень грустили, если теряли домашних любимцев. Все герои данной статьи уже давно ушли на радугу, но, если вы хотите максимально отсрочить этот момент для вашего питомца, скорее читайте беседу Life.ru с ветеринаром.
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