От Петра I до Николая II: Самые известные собаки императоров царской России

Собака — друг человека. Одомашнивание наших пушистых приятелей началось целых 15 000 лет назад: именно тогда первые псовые пришли к человеческим жилищам в поисках тепла и еды. Первый известный на сегодня пёс в истории — это Бонн-Оберкассельская собака. Пёселя похоронили вместе с останками двух людей, а весь погребальный комплекс выкопали в 1914 году немецкие рабочие близ города Оберкасселя и отдали учёным из Боннского университета. Домашние собаки жили на всех континентах Земли, кроме Австралии. Притом на родину кенгуру они попали уже во время существования Российской империи — в 1788 году. У российских императоров, конечно, тоже были любимые пушистые друзья. Рассказываем о них подробно.

Лизетта и Тиран Петра I

Лизетта была маленьким комнатным терьером, а Тиран — предком породы боксёр. Фото © VK / ЭТО ВОЛОС

Лизетта и Тиран могли бы стать героями детского мультика. Дело в том, что Пётр I завёл себе две собачьи противоположности. Лизетта была маленьким комнатным терьерчиком, а Тиран — грозным представителем немецкой породы булленбейсер, что переводится как «быкодав». Эта ныне исчезнувшая порода стала прародителем современных боксёров. Тиран был верным петровским боевым товарищем, а потом, в мирное время, носил друзьям императора письма. Лизетту Петру подарил Меншиков, и однажды она спасла от наказания кнутом одного из придворных. Императрица вложила в ошейник собачки челобитную о помиловании, Пётр весьма умилился и оставил подчинённого без наказания. Сейчас чучела Тирана и Лизетты хранятся в зоологическом музее в Москве.

Том Андресон, Дюшеса и Земира Екатерины II

О левретках Екатерины II слагали легенды: их даже похоронили в пирамиде. Фото © Wikipedia / Жан-Доминик Рашетт, © Wikipedia / Владимир Лукич Боровиковский

Это были самые любимые четвероногие друзья великой императрицы. Все они принадлежали к породе левретка — комнатному варианту известной и любимой в Российской империи охотничьей борзой. Именно их впервые в истории вывели исключительно в качестве домашних питомцев — без охотничьих или охранных функций. У Екатерины проживала целая семья левреток. Главой семейства был сэр Том Андерсон из Англии, женой — Дюшеса, а Земира приходилась ему дочерью или внучкой. Потомки Тома Андерсона обосновались в самых благородных домах при дворе императрицы: у князей Волконских, графов Орловых и Нарышкиных. Свою собственную эпитафию Екатерина в шутку обещала скопировать с эпитафии сэра Тома. Британские левретки, в отличие от многих людей того времени, удостоились пышной гробницы: для них в Екатерининском парке построили целую пирамиду, которую можно посетить и сейчас. Останков собачек там, впрочем, не будет.

Гусар Николая I

Пёс Гусар был очень умён и не расставался с Николаем I. Фото © VK / Собаки в прошлом

Спаниель по имени Гусар стал лучшим другом императора Николая I. Сначала его звали Мунито, и собакен выступал за деньги в Карлсбаде: считал до 10, различал цвета, угадывал карты... Умный пёс впечатлил Татищева — и тот выкупил спаниеля у хозяина, чтобы подарить императору. Николай дал Мунито новое имя — Гусар и быстро с ним подружился. Спаниелю позволялось воровать у хозяина сухари, а когда правителю нужно было позвать к себе на беседу кого-то из семьи или прислуги, пёс подбегал к ним и хватал за одежду. Когда Гусар умер, его похоронили в Царском Селе, поставив небольшой памятник.

Милорд Александра II

Милорд не выдержал расставания с хозяином и умер. Фото © Wikipedia

Освободитель крестьян тоже любил собак. Его лучшим другом был Милорд, чёрный сеттер. Ещё до того, как Александр стал императором, собакен уже был самым знаменитым пушистиком в Петербурге. Его дочь Дора стала любимой собакой Льва Толстого. Когда за императором начали охотиться террористы, прогулки с собакой стали выглядеть так: пёс и его хозяин друг за другом выезжали из дворца на охраняемых каретах. Связь Александра II и Милорда была настолько сильной, что пёс просто не выдержал отъезда хозяина во Францию: он перестал есть и умер от разрыва сердца.

Камчатка Александра III

Лайка Камчатка была единственным другом императора Александра III. Фото © VK / Приют "Полянка"

У императора Александра III тоже была четвероногая любимица — лайка по имени Камчатка. Собаку ему подарили в 1883 году матросы крейсера «Африка». Без Камчатки император не появлялся нигде: он даже пускал её в свою спальню, несмотря на запреты врачей. К сожалению, Камчатка прожила недолго: в 1888 году, когда на царскую семью было совершено покушение, собака скончалась от взрыва. Император, его жена и дети чудом уцелели: по счастливой случайности они были в вагоне-столовой, который не так пострадал от взрыва. Камчатку похоронили в личном саду Александра III, и долгие годы тот был уверен в том, что собака была самым преданным и бескорыстным его другом. После смерти Камчатки император больше не заводил питомцев.

Ворон, Иман и Джой Николая II

У Николая II было три собаки: колли Ворон и Иман, а ещё спаниель Джой, который доехал с императором до Тобольска. © wikimedia.org, © wikimedia.org

У последнего русского императора Николая II было целых три собачьих друга. Первым стал Ворон — колли, которого цесаревичу подарил отец. Николай взял его в кругосветное путешествие и в каждом письме докладывал Александру о состоянии пушистого любимца. Например, жаловался, что колли толстеет и становится похож на бочку. Через шесть лет Ворон умер от воспаления лёгких. Николай очень грустил и не хотел больше заводить собаку такой породы, но второго пса Имана ему подарила великая княгиня Елизавета Фёдоровна на день ангела. И это снова была собака породы колли. С Иманом Николай любил гулять и кататься на велосипеде, но в 1902 году пёс внезапно умер от порока сердца. Третьей любимой собакой императора стал спаниель Джой. Его царская семья завела в 1914 году. Джой оставался с хозяином до конца: вместе они отправились в ссылку в Тобольск. За день до расстрела Романовых Джой сбежал, и единственного выжившего члена царской семьи вывезли в Англию через Дальний Восток.