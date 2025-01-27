«Я находился в наслаждении»: Женатый Петров рассказал о работе с красавицей-мексиканкой
Актриса Барбара де Рехиль приехала на съёмки к Петрову с овчарками и охраной
Александр Петров и Барбара де Рехиль. Обложка © Кадр из видео / Пятый канал
Александр Петров поделился впечатлениями от съёмок в комедии «Василий» с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль. Артист был под впечатлением с первых секунд, как его иностранная коллега появилась на площадке. В интервью Пятому каналу он рассказал, что Барбара явилась с овчарками, охраной и собственным телохранителем Луисом.
Актриса Барбара де Рехиль приехала на съёмки «Василия» с охраной и овчарками. Видео © Пятый канал
«Всё было безопасно. Была мексиканская группа, которая всё очень точно понимала, всё знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», — отметил Петров.
Съёмки велись в солнечной Мексике, где актёр мечтал побывать. Он признался, что ему очень понравилась страна. Тем более что во время съёмок местные жители не сводили с него глаз из-за необычной для тех мест внешности Петрова: светлых волос и голубых глаз.
Ранее Александр Петров признался, что завидует Юре Борисову. Он снялся в фильме «Анора» и получил славу в Голливуде. В частности, Борисова номинировали на кинопремию актёрской гильдии США SAG Awards, он поборется с Эдвардом Нортоном и Гаем Пирсом за премию BAFTA. Но главной наградой в карьере Юры, о которой мечтает сам Петров, может стать премия «Оскар».