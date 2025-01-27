«Я находился в наслаждении»: Женатый Петров рассказал о работе с красавицей-мексиканкой

Александр Петров поделился впечатлениями от съёмок в комедии «Василий» с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль. Артист был под впечатлением с первых секунд, как его иностранная коллега появилась на площадке. В интервью Пятому каналу он рассказал, что Барбара явилась с овчарками, охраной и собственным телохранителем Луисом.

Актриса Барбара де Рехиль приехала на съёмки «Василия» с охраной и овчарками. Видео © Пятый канал

«Всё было безопасно. Была мексиканская группа, которая всё очень точно понимала, всё знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», — отметил Петров.