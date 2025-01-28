Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова
Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов был допрошен в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. По данным ТАСС, речь идёт о выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Основными фигурантами дела являются экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и его бывший подчинённый Антон Филатов.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Цаликов дал подробные показания, которые изобличают Иванова в противоправных действиях. Точная дата допроса не уточняется.
Ранее стало известно, что в ходе обыска в доме Тимура Иванова было изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, включая охотничье и наградное.
Напомним, Иванова задержали 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его делами в строительной сфере в интересах Министерства обороны РФ. В ноябре обвинение было ужесточено. 17 декабря срок ареста Иванова продлили до 23 марта.
Telegram / Минобороны России