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Регион
28 января, 20:30

Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов был допрошен в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. По данным ТАСС, речь идёт о выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Основными фигурантами дела являются экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и его бывший подчинённый Антон Филатов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Цаликов дал подробные показания, которые изобличают Иванова в противоправных действиях. Точная дата допроса не уточняется.

Ранее стало известно, что в ходе обыска в доме Тимура Иванова было изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, включая охотничье и наградное.

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Напомним, Иванова задержали 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его делами в строительной сфере в интересах Министерства обороны РФ. В ноябре обвинение было ужесточено. 17 декабря срок ареста Иванова продлили до 23 марта.

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Артём Гапоненко
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