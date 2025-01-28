Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов был допрошен в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. По данным ТАСС, речь идёт о выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Основными фигурантами дела являются экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и его бывший подчинённый Антон Филатов.