Россиянам могут разрешить сдавать на права экстерном

Депутат Государственной Думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв направил в МВД предложение о введении возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также о прохождении теоретической части без обязательного посещения автошколы.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внедрения возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов практических занятий с инструктором и теоретической части без необходимости посещения автошколы», — говорится в письме депутата на имя профильного министра Владимира Колокольцева.

По данным РИА «Новости», в документе подчеркивается, что такая возможность для самостоятельной подготовки к экзаменам позволит гражданам существенно сэкономить, поскольку средняя стоимость обучения в автошколах в России составляет около 25 000 рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, может достигать 50 000 рублей.

«Реализация данной инициативы не повлияет на качество выдаваемых водительских удостоверений, так как лица, готовящиеся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что и обучающиеся в автошколах. Таким образом, возможности для недобросовестного получения водительских удостоверений будут значительно снижены», — отмечается в обращении парламентария.